"Мы делали своё достойное предложение по Коваленко. Но с "Сочи" мы конкурировать по финансовым возможностям не можем. Сумма, за которую «Сочи» выкупил Коваленко у "Крыльев", в десятки раз превышает сумму, которую мы заплатили за его переход в феврале этого года… нам удалось договориться о годичной аренде Коваленко - с возможностью продления этой аренды еще на полгода", - приводит слова функционера Metaratings.
Днем ранее "Крылья Советов" объявили, что 18-летний Коваленко перешел в "Сочи", но нынешний сезон проведет в самарской команде на правах аренды.
Коваленко пополнил состав "Крыльев" минувшей зимой и успел принять участие в 12-ти матчах Российской Премьер-лиги, результативными действиями он не отметился.
В новом розыгрыше чемпионата страны 18-летний полузащитник вышел на поле в двух играх и отдал результативную передачу.
"Крылья Советов": сделали достойное предложение по Коваленко, но с "Сочи" мы конкурировать не можем
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко высказался о переходе полузащитника самарцев Александра Коваленко в "Сочи".
Фото: ФК "Крылья Советов"