По данным источника, Каттани лично убеждал Мозеса вернуться в "Спартак". Именно его участие сыграло ключевую роль на решение нигерийца о продолжении выступлений за клуб. Теперь, когда Каттани покинул "Спартак", Мозес может снова задуматься об уходе.
Напомним, в летнее межсезонье Виктор Мозес не вернулся в клуб в назначенный срок. После этого стало известно, что в "Спартаке" убедили нигерийца продолжить выступления в РПЛ. Сообщалось, что интерес к нему проявляли несколько английских клубов из АПЛ и Чемпионшипа.
В стартовых турах РПЛ Мозес стал лучшим бомбардиром красно-белых, забив по голу в ворота "Ахмата" (1:1) и "Краснодара" (4:1).
Источник: "СЭ"
СМИ: уход Каттани может повлиять на будущее Мозеса. Лука лично убеждал игрока остаться в "Спартаке"
Уход Луки Каттани с поста спортивного директора "Спартака" может негативно повлиять на желание Виктора Мозеса остаться в клубе.
Фото: ФК "Спартак"