"Подход "Зенита" граничит с шантажом. Это неуважение ко мне". Лунев обратился к Миллеру

Экс-голкипер "Зенита" Андрей Лунев опубликовал открытое письмо к председателю правления ОАО "Газпром" Алексею Миллеру.
Фото: ФК "Зенит"
Лунев заявил, что гендиректор "Зенита" Александр Медведев пообещал всем игрокам клуба повышенные премиальные за победы в матчах против "Спартака" (2:1) и "Локомотива" (6:1) в сезоне 2020/21. Лунев выходил в стартовом составе в обоих матчах, но не получил премиальные.

По его словам, представители клуба в ответ на претензии сказали, что никаких премиальных за те матчи предусмотрено не было. Во время последней беседы, которая состоялась в марте этого года, Луневу предложили отказаться от остальных финансовых претензий в адрес клуба в обмен на получение премиальных.

"Мне понятны мотивы такого поведения ряда представителей клуба. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом. Это неуважение ко мне, верой и правдой служившему интересам клуба 4,5 года", - сказано в открытом письме голкипера на "РБ Спорт".

Голкипер Андрей Лунев выступал за "Зенит" с 2017 по 2021 год. В составе петербургского клуба 30-летний россиянин провел 118 матчей, в которых пропустил 100 мячей, а в 47 играх он оставлял свои ворота сухими. В составе "Зенита" Лунев стал трехкратным чемпионом России, а также стал обладателем Кубка России.

Летом прошлого года Лунев перешел в леверкузенский "Байер". В сезоне-2021/22 он провел за немецкий клуб 2 матча.


Лунев Миллер Зенит
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