- Он способен спокойно выступать за любую команду из первой восьмерки Премьер-лиги. Да, пусть ему уже 31 год, но он до сих пор обладает высокой скоростью и не потерял это качество. У нас такой уровень чемпионата, что Кокорин тут будет на первых ролях, - передает слова Сафонова RT.
31-летний российский форвард Александр Кокорин в январе 2021 года перешел в итальянскую "Фиорентину", сумма трансферной компенсации московскому "Спартаку" составила 4,5 миллиона евро. За полтора года в составе "фиалок" Кокорин провел за них 11 матчей во всех турнирах, отметившись 1 ударом в створ и 2 желтыми карточками.
Агент Кокорина: Александр способен выступать за любую команду топ-8 РПЛ, будет на первых ролях
Агент российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина Алексей Сафонов высказал мнение о его возможности выступать в РПЛ.
Фото: ФК "Фиорентина"