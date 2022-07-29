- Мы завершили фактически трансферную кампанию. Сейчас, наверное - контракт согласован - мы приобретаем полузащитника Габриэля Флорентина из "Аргентинос Хуниорс". Он подпишет контракт персональный, этим самым мы поставим точку в трансферной кампании. Контракт будет рассчитан на три года, - передает слова Еремякина ТАСС.
23-летний атакующий полузащитник "Аргентинос Хуниорс" Габриэль Флорентин в текущем сезоне провел за свою команду 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и выполнил 4 результативных передачи. Оценочная трансферная стоимость игрока по данным аналитического портала Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. По итогам двух туров чемпионата "Оренбург" наряду с московскими ЦСКА, "Спартаком" и "Динамо" входит в число самых результативных команд РПЛ, забив 5 голов.
Президент "Оренбурга": мы приобретаем полузащитника Флорентина из "Аргентинос Хуниорс"
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о ходе трансферной кампании своего клуба.
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