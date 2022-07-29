Напомним, в апреле Караваев получил травму мышцы бедра. Футболист был прооперирован. По прогнозам срок восстановления должен был составить 3-4 месяца.
"Восстановление от травмы проходит хорошо, спасибо. Когда меня ждать на поле? Пока не могу сказать", - цитирует Караваева РБ Спорт.
Перед матчем с "Локомотивом" Караваев тренировался в общей группе "Зенита".
Защитник Вячеслав Караваев перешел в "Зенит" в 2019 году из "Витесса". В прошлом сезоне 27-летний футболист провел 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 4 результативными передачами. В общей сложности за петербургский клуб Караваев сыграл в 86 матчах, на его счету 4 забитых мяча. Контракт Вячеслава с "Зенитом" рассчитан до лета 2023 года.
Защитник "Зенита" Караваев рассказал о ходе своего восстановления
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев рассказал о том, как проходит восстановление от травмы.
Фото: ФК "Зенит"