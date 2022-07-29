"… Заканчивали [прошлый] сезон мы с бюджетом, близким к 300 млн. У "Факела" и в ФНЛ был самый маленький бюджет, и сейчас в РПЛ мы по деньгам занимаем 16-е место.
Мы рассчитываем на те деньги, которые лига должна выплатить клубам от телеконтракта, спонсорских и партнёрских соглашений. К 300 млн можно приплюсовать эти средства, и мы получим наш бюджет на этот сезон", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Факел" по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги занял второе место в турнирной таблице и получил право выступить в Российской Премьер-лиге в сезоне 2022/2023. В новой кампании воронежцы сыграли два матча – поделили очки с "Краснодаром" (2:2) в первом туре, а во втором оказались слабее грозненского "Ахмата" (1:2). 30 июля подопечные Олега Василенко на своем поле примут московское "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по столичному времени.
Асхабадзе: "Факел" на 16 месте по деньгам в РПЛ, прошлый сезон заканчивал с бюджетом почти в 300 млн рублей
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказался об изменениях в бюджете клуба на начавшийся сезон.
Фото: ФК "Спартак"