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Юсупов: с первого тайма пошел какой-то базар со скамейки "Ахмата"

Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказался о победе над "Ахматом" в третьем туре РПЛ (2:1).
Фото: РПЛ
"Как объясню большое количество желтых карточек в матче? С первого тайма пошла какая-то суета, какой-то базар со скамейки тренерского штаба "Ахмата". Мне кажется, из-за этого судья так реагировал на все эпизоды. В первом тайме каждый эпизод комментировался ими, был не футбол, а базар", – цитирует футболиста "Матч ТВ".

Встреча в Сочи завершилась победой хозяев поля – 2:1. После трех туров южане набрали 6 очков и делят с ЦСКА вторую строчку в таблице Российской Премьер-лиги. 7 августа подопечные Александра Точилина примут на своем поле "Пари Нижний Новгород". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.


Юсупов Сочи Ахмат
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