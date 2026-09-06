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Ассиста Месси и гола Суареса не хватило "Интеру Майами" для победы над "Атлантой" Миранчука

"Интер Майами" и "Атланта Юнайтед" сыграли вничью в матче регулярного чемпионата МЛС (2:2).
Фото: ФК "Интер Майами"
В ночь с субботы на воскресенье, 6 сентября, состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором "Интер Майами" встречался с "Атлантой Юнайтед". Игра прошла на стадионе "Нью Стэдиум" во Форт-Лодердейле и завершилась вничью со счетом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились полузащитник Каземиро, которому ассистировал Лионель Месси, и форвард Луис Суарес. У гостей голы забивали вингер Мигель Альмирон и нападающий Брил Эмболо.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе "Атланты" и провел на поле всю встречу, не отличившись голевыми действиями.

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