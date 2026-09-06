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"Зенит" показал одну из самых ярких своих игр". Быстров - о поражении от ЦСКА

Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал итог матча петербуржцев с ЦСКА в 7-м туре РПЛ (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Суперский матч! Давненько таких не было. Для одних результат хороший, для других — плохой.

"Зенит" показал, наверное, одну из самых ярких своих игр, а ЦСКА умело воспользовался ошибками. У ЦСКА каждый игрок выложился на 200%, у каждого сводило ноги", - сказал Быстров.

Матч между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА состоялся вчера, 5 сентября. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Напомним, по ходу встречи сине-бело-голубые уступали и сравняли счет на 84-й минуте. Однако пропустили решающий гол в компенсированное время, на 90+8-й минуте.

Источник: "Чемпионат"

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