"Зенит" показал одну из самых ярких своих игр". Быстров - о поражении от ЦСКА

"Зенит" показал, наверное, одну из самых ярких своих игр, а ЦСКА умело воспользовался ошибками. У ЦСКА каждый игрок выложился на 200%, у каждого сводило ноги", - сказал Быстров.
Матч между петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА состоялся вчера, 5 сентября. Игра проходила на стадионе "Газпром Арена" и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Напомним, по ходу встречи сине-бело-голубые уступали и сравняли счет на 84-й минуте. Однако пропустили решающий гол в компенсированное время, на 90+8-й минуте.
Источник: "Чемпионат"