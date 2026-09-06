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ЦСКА может подписать нападающего "Атлетико Минейро"

Игрок может продолжить карьеру в России.
Фото: Getty Images
ЦСКА планирует подписать крайнего нападающего Томаса Куэльо из "Атлетико Минейро". Об этом сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По данным источника, московский клуб готов заплатить за 26-летнего аргентинца 15 миллионов евро.

Куэльо выступает за "Атлетико Минейро" с января 2025 года. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до конца 2028 года. В сезоне-2026 вингер забил 6 мячей и сделал 7 голевых передач в 41 матче за команду. Transfermarkt оценивает рыночную трансферную стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

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