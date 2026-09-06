Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
14:00
АкронНе начат
Динамо Мх
16:15
РодинаНе начат
Динамо
18:30
СпартакНе начат
Балтика
20:45
ЛокомотивНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
15:00
КАМАЗНе начат

Семак объяснил, почему покинул скамейку "Зенита", получив желтую в игре с ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, почему ушел с тренерской скамейки после предупреждения в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Зенит"
"Ответа, за что мне дали желтую, я не получил ни от резервного арбитра, ни от кого-то еще. Если бы я остался, начал высказывать свою позицию…

Нужно было успокоиться, потому что это абсолютно непонятное для меня решение. Лучше лишний раз отойти в сторону, чтобы не нарваться на вторую желтую", - сказал Семак.

Вчера, 5 сентября, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и московским ЦСКА. Встреча проходила на "Газпром Арене" и завершилась поражением команды Сергея Семака со счетом 1:2.

Напомним, в самом дебюте игры, на 7-й минуте состоялась стычка между Семаком и защитником гостей Жоао Виктором в результате которой оба участника конфликта получили по желтой карточке.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится