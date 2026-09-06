Семак объяснил, почему покинул скамейку "Зенита", получив желтую в игре с ЦСКА

Нужно было успокоиться, потому что это абсолютно непонятное для меня решение. Лучше лишний раз отойти в сторону, чтобы не нарваться на вторую желтую", - сказал Семак.
Вчера, 5 сентября, в Санкт-Петербурге состоялся центральный матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и московским ЦСКА. Встреча проходила на "Газпром Арене" и завершилась поражением команды Сергея Семака со счетом 1:2.
Напомним, в самом дебюте игры, на 7-й минуте состоялась стычка между Семаком и защитником гостей Жоао Виктором в результате которой оба участника конфликта получили по желтой карточке.
Источник: "Чемпионат"