"На встрече с судейским корпусом нам показали некоторые моменты и то, как надо действовать в обороне при стандартах, за что свистят, а за что не свистят…
Правда ли, что некоторые футболисты не знают правил? Думаю, да. Я, вроде как, их знаю (смеётся). Книжку про правила ни разу не читал, я просто смотрю футбол", - цитирует Чернова "Чемпионат".
Сегодня "Спартак" сыграл в Москве против "Оренбурга" в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Гильермо Абаскаля добыли уверенную победу над гостями со счетом 4:1. Красно-белые набрали 7 очков в трех матчах национального первенства и вышли на второе место в турнирной таблице.
В рамках четвертого тура "Спартак" в Екатеринбурге сыграет против "Урала" - встреча запланирована на 6 августа.
Чернов: некоторые футболисты не знают правил, я их ни разу не читал
Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал работу арбитров в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"