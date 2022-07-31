По данным источника, предположительная сумма сделки оценивается в 90-100 млн долларов или 5,4-6 млрд рублей.
Ранее в СМИ появилась информация, что Федун в ближайшее время покинет должность президента "Спартака" и уедет с семьей из России. Сообщалось, что вместо него руководителем красно-белых станет экс-глава Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц.
Источник: Metaratings
Источник: "Лукойл" может заплатить Федуну 6 млрд рублей, чтобы выкупить домашний стадион "Спартака"
Компания "Лукойл", титульный спонсор "Спартака", может выкупить у владельца клуба Леонида Федуна домашний стадион красно-белых "Открытие Банк Арена".
Фото: Sportbox