По информации Independent, бывший наставник "Барселоны" рассматривается руководством "Челси" в качестве одного из кандидатов на замену Лиаму Росеньору, который ранее был отправлен в отставку.
Источник утверждает, что лондонскому клубу импонирует игровой подход испанского специалиста. В "Челси" считают, что стиль Хави во многом соответствует нынешнему вектору развития команды.
После ухода из "Барселоны" летом 2024 года тренер остаётся без клуба.
Хави может возглавить клуб АПЛ - источник
