"Арсенал" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

Победа над "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов позволила "Арсеналу" установить новый клубный рекорд в турнире.
Фото: УЕФА
Команда Микеля Артеты довела серию без поражений до 14 матчей.

В нынешнем розыгрыше лондонцы одержали 11 побед, ещё три встречи завершились вничью. Последний раз "Арсенал" проигрывал в Лиге чемпионов ещё на стадии прошлого полуфинала.

Серия из 14 матчей без поражений стала лучшим показателем клуба за всю историю участия в главном еврокубке.

