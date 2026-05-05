Команда Микеля Артеты довела серию без поражений до 14 матчей.
В нынешнем розыгрыше лондонцы одержали 11 побед, ещё три встречи завершились вничью. Последний раз "Арсенал" проигрывал в Лиге чемпионов ещё на стадии прошлого полуфинала.
Серия из 14 матчей без поражений стала лучшим показателем клуба за всю историю участия в главном еврокубке.
"Арсенал" установил клубный рекорд в Лиге чемпионов
Победа над "Атлетико" в полуфинале Лиги чемпионов позволила "Арсеналу" установить новый клубный рекорд в турнире.
