Губерниев предложил известного комментатора в качестве главного тренера ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев с иронией отреагировал на информацию о возможном назначении Михаила Галактионова в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам телеведущего, кандидатура наставника "Локомотива" выглядит не более реалистичной, чем вариант с приглашением Романа Нагучева. Губерниев в шутливой форме предложил рассмотреть комментатора на пост главного тренера армейского клуба.

- Почему Галактионов? У него действующий контракт с "Локомотивом". Давайте мы с вами напишем, что Роман Нагучев может возглавить ЦСКА. Рома - хороший парень, комментирует хорошо, футболистам все расскажет. У Нагучева шансов возглавить ЦСКА не меньше, чем у Галактионова, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о возможном интересе ЦСКА к Галактионову. При этом наставник продолжает работу в "Локомотиве" и связан с клубом действующим соглашением.

Недавно армейцы прекратили сотрудничество с Фабио Челестини. Швейцарский специалист покинул московский клуб, не проработав в команде полный сезон.

