Губерниев предложил известного комментатора в качестве главного тренера ЦСКА

- Почему Галактионов? У него действующий контракт с "Локомотивом". Давайте мы с вами напишем, что Роман Нагучев может возглавить ЦСКА. Рома - хороший парень, комментирует хорошо, футболистам все расскажет. У Нагучева шансов возглавить ЦСКА не меньше, чем у Галактионова, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о возможном интересе ЦСКА к Галактионову. При этом наставник продолжает работу в "Локомотиве" и связан с клубом действующим соглашением.
Недавно армейцы прекратили сотрудничество с Фабио Челестини. Швейцарский специалист покинул московский клуб, не проработав в команде полный сезон.