Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
20:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Бавария
22:00
ПСЖНе начат

Шишкин - о дерби: шансы "Спартака" и ЦСКА равны

Экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин поделился ожиданиями от кубкового дерби между красно-белыми и ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Шишкин отметил, что текущее состояние команд не даёт никому ощутимого преимущества перед встречей.

- В дерби "Спартака" и ЦСКА в Кубке России нет фаворита. Шансы на выход в Суперфинал абсолютно равны, - цитирует Шишкина Metaratings.

Матч пройдёт 6 мая на домашнем стадионе "Спартака". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится