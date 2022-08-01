"Динамо" и "Монтеррей" сейчас находятся в процессе переговоров. Давайте дождемся их завершения. Думаю, все будет хорошо", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, ранее стало известно, что "Динамо" ведет переговоры по трансферу игрока мексиканского "Монтеррея" Сесара Монтеса. Монтес является воспитанником "Монтеррея". Он выступает на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне он успел провести два матча в чемпионате Мексики, в которых не отмечался результативными действиями.
Кроме того, в активе Монтеса 23 матча в составе сборной Мексики, в которых он отличился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 7 млн евро.
Агент Монтеса, которым интересуется "Динамо": клубы в процессе переговоров. Думаю, все будет хорошо
Агент Анхель Родригес, представляющий интересы защитника "Монтерреля" Сесара Монтеса, прокомментировал потенциальный переход его клиента в "Динамо".
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