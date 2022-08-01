"Если Квинси подпишет контракт ещё лет на пять, то конечно обгонит [других легионеров по голам]. Сможет обогнать уже в этом сезоне? Нет, в этом сезоне не сможет. Почему? А что, Промес стабильно забивал по 15-20 голов, как в "Фиорентине" Батистута?" - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Промес в минувшие выходные забил 2 гола в ворота "Оренбурга" - он достиг отметки в 71 гол в играх Российской Премьер-лиги. Больше него в рамках национального первенства забили лишь иранец Сердар Азмун и бразилец Вагнер Лав – в их активе по 85 мячей. При этом оба игрока уже покинули РПЛ.
Канчельскис: Промес обгонит Вагнера и Азмуна по голам в РПЛ, если подпишет контракт лет на 5
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о дальнейших перспективах полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"