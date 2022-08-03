По данным источника, сейчас Джорджевич ведет переговоры о потенциальном подписании контракта с "Пари НН" и "Торпедо". Сообщается, что он должен определиться с новым клубом в ближайшие недели.
Сейчас Лука Джорджевич находится в статусе свободного агента после ухода из датского "Вайле". В прошедшем сезоне в активе нападающего 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.
Ранее черногорский нападающий уже выступал за российские клубы. Он защищал цвета "Зенита", "Локомотива" и тульского "Арсенала". В общей сложности в активе Джорджевича 80 матчей в РПЛ, в которых он забил 15 мячей и отдал 10 ассистов.
Источник: РБ Спорт
Источник: экс-форвард "Зенита" Джорджевич ведет переговоры с "Пари НН" и "Торпедо"
Черногорский форвард Лука Джорджевич может вернуться в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"