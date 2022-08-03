"Эден Карцев уже в Москве, он, вероятно, сегодня пройдёт медосмотр перед переходом в "Динамо", - приводит слова агента "РИА Новости Спорт".
Эден Карцев выступает на позиции опорного полузащитника. У него есть белорусские корни, но в октябре 2020 года игрок был заигран за сборную Израиля, где выступает всю свою карьеру. С тех пор Карцев провел за нее три матча. Ранее сообщалось, что бело-голубые заплатят за его трансфер 2,6 млн евро.
В нынешнем сезоне Карцев провел в составе "Маккаби" из Нетании два матча в квалификации Лиги конференций, где его команда уступила "Истанбул Башакшехиру" из Турции (1:1; 0:1).
Агент Карцева подтвердил, что его клиент сегодня пройдет медосмотр перед трансфером в "Динамо"
Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника "Маккаби" из Нетании Эдена Карцева, рассказал, что его клиент близок к трансферу в "Динамо".
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