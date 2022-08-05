- Мне игра в четыре защитника более по душе. Кто лучше показывает себя на тренировках, тот и играет. Всё просто! И тренер постоянно об этом говорит. Очень повезло с тренером, думаю, что все методы, которые привил нам Ваноли еще, они как-то плавно перешли к Абаскалю. Так всё удачно сложилось, - цитирует Чернова Matchtv.ru.
33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль был назначен на должность главного тренера московского "Спартака" в июне 2022 года. Абаскаль сменил на этом посту 49-летнего итальянца Паоло Ваноли, который руководил красно-белыми с декабря 2021 года. В наступившем сезоне "Спартак" проиграл "Зениту" со счетом 0:4 матч за Суперкубок России, а в чемпионате страны набрал 7 очков после трех туров и занимает второе место.
Защитник "Спартака" Чернов: к Абаскалю перешли методы, которые привил нам Ваноли
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о работе под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.
Фото: Reuters