Как сообщает источник, руководство "Урала" уже приняло решение об отставке Шалимова.
Напомним, "Урал" сегодня на своем поле уступил "Спартаку" (0:2) в стартовом матче 4-го тура РПЛ. Екатеринбуржцы остаются единственной командой, которая не смогла набрать ни одного очка в стартовых турах. Ранее подопечные Игоря Шалимова проиграли ЦСКА (0:2), "Оренбургу" (0:3) и "Краснодару" (1:3).
Игорь Шалимов возглавляет "Урал" с лета прошлого года. Под его руководством екатеринбуржцы заняли 12-е место в прошедшем сезоне. Ранее Шалимов тренировал "Ахмат", "Химки" и "Краснодар".
Источник: Sport24
СМИ: Шалимов отправлен в отставку с поста главного тренера "Урала"
Главный тренер "Урала" Игорь Шалимов может покинуть свой пост.
Фото: РПЛ