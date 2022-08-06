Напомним, ранее стало известно, что "Лукойл" возьмет на себя финансирование клуба и выкупит его стадион. Сообщалось, что Федун может покинуть свой пост.
По информации источника, после завершения сделки у Федуна может остаться от 10% до 20% столичного клуба. Отмечается, что роль Федуна в "Спартаке" может претерпеть существенные изменения, но, скорее всего, он не будет покидать красно-белых и сохранит некоторое влияние.
Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. Чемпионом России при Федуне красно-белые стали в сезоне-2016/17. Суперкубок России "Спартак" выиграл в 2017 году. Кубок страны московский клуб завоевал в прошлом сезоне, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
После 4-х туров текущего сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" имеет в своем активе 10 очков и идет на 2-й строчке в таблице. Столько же баллов набрал и ЦСКА.
Источник: Metaratings
СМИ: Федун, скорее всего, не будет покидать "Спартак" после сделки с "Лукойлом" и сохранит некоторое влияние
После завершения сделки с "Лукойлом" у нынешнего президента "Спартака" Леонида Федуна останется определенный процент акций красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"