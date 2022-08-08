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Агент Щенникова сообщил, когда защитник вернется на поле

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, когда футболист сможет сыграть за армейцев.
Фото: РПЛ
У 31-летнего футболиста диагностировали воспаление сухожилия. В этом сезоне Щенников ни разу не вышел на поле в РПЛ.

"На данный момент у него не залеченная травма. Восстановление идет по графику. Надеемся, что до конца месяца игрок вернется в общую группу и сможет помочь ЦСКА в официальных играх", - цитирует агента "СЭ".

Последний раз в составе ЦСКА Щенников появлялся в мае в матче против "Ростова" (4:0) в заключительном туре Российской Премьер-лиги (РПЛ) прошлого сезона.

Контракт Георгия с армейским клубом рассчитан до лета 2023 года. В общей сложности за ЦСКА Щенников провел 361 матч, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

ЦСКА занимает 1-е место в таблице РПЛ, набрав в 4-х матчах 10 очков.


Щенников ЦСКА
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