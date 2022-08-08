РФС не планирует вводить плату за обращение в ЭСК

Российский футбольный союз (РФС) не планирует вводить плату для клубов за обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС).

Фото: РФС





"Российский футбольный союз не планирует введения пошлин за обращение в экспертно-судейскую комиссию. ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением", - приводит



Отметим, что ранее воронежский "Факел" принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.



После 4-х туров Российской Премьер-лиги лидерами чемпионата являются 2 команды - Напомним, ранее о такой идее сообщил комментатор "Матч ТВ" Тимур Журавель."Российский футбольный союз не планирует введения пошлин за обращение в экспертно-судейскую комиссию. ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением", - приводит РБ Спорт заявление службы коммуникаций РФС.Отметим, что ранее воронежский "Факел" принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.После 4-х туров Российской Премьер-лиги лидерами чемпионата являются 2 команды - ЦСКА и " Спартак ". В активе этих клубов по 10 очков. Следом за ними идет "Сочи" (9 очков). Действующий чемпион " Зенит " располагается на 4-й строчке (8 очков). В зоне вылета - " Торпедо " (1 очко) и " Урал " (0).