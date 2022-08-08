Напомним, ранее о такой идее сообщил комментатор "Матч ТВ" Тимур Журавель.
"Российский футбольный союз не планирует введения пошлин за обращение в экспертно-судейскую комиссию. ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением", - приводит РБ Спорт заявление службы коммуникаций РФС.
Отметим, что ранее воронежский "Факел" принял решение не пользоваться правом на подачу жалоб в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.
После 4-х туров Российской Премьер-лиги лидерами чемпионата являются 2 команды - ЦСКА и "Спартак". В активе этих клубов по 10 очков. Следом за ними идет "Сочи" (9 очков). Действующий чемпион "Зенит" располагается на 4-й строчке (8 очков). В зоне вылета - "Торпедо" (1 очко) и "Урал" (0).
РФС не планирует вводить плату за обращение в ЭСК
Российский футбольный союз (РФС) не планирует вводить плату для клубов за обращение в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС).
Фото: РФС