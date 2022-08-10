По данным источника, клуб из Екатеринбурга предлагал футболисту подписать контракт, но стороны не смогли согласовать финансовые условия соглашения.
Этим летом у Дзагоева истек срок действия контракта с ЦСКА, за который он играл с 2008 года. Сейчас 32-летний футболист находится в статусе свободного агента.
"Урал" начал сезон с четырех поражений подряд в рамках Российской Премьер-лиги. "Шмели" оказались на последнем месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Урал" мог подписать Алана Дзагоева этим летом
Экс-полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев мог продолжить карьеру в "Урале".
Фото: ПФК ЦСКА