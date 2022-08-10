"Если честно, я думаю, что Юрию не нужно было идти в "Химки". Ему нужно было завершить карьеру после "Зенита", - цитирует Аршавина Sport24.
Напомним, Жирков подписал контракт с "Химками" в январе этого года. В результате защитник провел всего три матча за подмосковную команду, пропустив остальные встречи из-за повреждений. Летом Жирков снова стал свободным агентом.
До "Химок" Жирков защищал цвета "Зенита", "Динамо", "Анжи", "Челси" и ЦСКА. В этом году футболисту исполняется 39 лет.
Аршавин: Жиркову не нужно было идти в "Химки". Надо было завершать карьеру после "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что его бывшему партнеру по сборной России Юрию Жиркову не стоило переходить в "Химки".
Фото: ФК "Химки"