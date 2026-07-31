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FA объявила о снятии дисквалификации с Мудрика

Михаил Мудрик сможет возобновить игровую карьеру после завершения допингового дела.
Фото: Getty Images
Футбольная ассоциация Англии (FA) официально объявила о снятии отстранения с полузащитника "Челси". Окончательное решение было принято после консультаций со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Украинский футболист признал нарушение антидопинговых правил и согласился с тем, что уже отбыл назначенный срок наказания. В связи с этим он получил допуск к участию в официальных матчах.

Допинговое расследование в отношении Мудрика началось в конце 2024 года, когда в его пробе обнаружили мельдоний. Весной 2026-го FA отстранила полузащитника на четыре года, однако после пересмотра дела срок дисквалификации был сокращён до уже отбытого.

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