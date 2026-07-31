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Клуб Медиалиги сделал предложение экс-форварду "Спартака"

"Амкал" намерен подписать бывшего форварда "Спартака" Антона Заболотного.
Фото: ФК "Спартак"
Президент "Амкала" Герман Попков подтвердил, что клуб уже сделал предложение 35-летнему форварду и теперь ожидает его ответа.

- Мы действительно связывались. Сделали свое предложение, свой оффер агенту Антона Заболотного. Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде. Мы прекрасно пообщались. Услышали, что они хотят, сделали свой оффер. Ждём решение Антона и его команды, - приводит слова Попкова "Спорт-Экспресс".

Этим летом Заболотный покинул "Спартак" после истечения срока контракта и сейчас находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне форвард провёл 16 матчей за красно-белых и отдал три ассиста на партнёров.

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