Клуб Медиалиги сделал предложение экс-форварду "Спартака"

- Мы действительно связывались. Сделали свое предложение, свой оффер агенту Антона Заболотного. Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде. Мы прекрасно пообщались. Услышали, что они хотят, сделали свой оффер. Ждём решение Антона и его команды, - приводит слова Попкова "Спорт-Экспресс".
Этим летом Заболотный покинул "Спартак" после истечения срока контракта и сейчас находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне форвард провёл 16 матчей за красно-белых и отдал три ассиста на партнёров.