– Верно ли, что теперь мой главный конкурент — Антон Зиньковский? Дело в том, что мы играем по очень гибкой схеме, в которой любой человек из группы атаки может выйти на фланге, "десяткой" или в центре нападения. Поэтому не скажу, что Зиньковский – мой прямой конкурент. Сам Антон хороший парень, мы быстро нашли общий язык. Видно, что он с классной футбольной школой: отличные технические данные, легко обыгрывает один в один, может идеально отдать любую передачу, – передаёт слова Игнатова "СЭ".
Михаил Игнатов является воспитанником футбольного клуба "Спартак". В прошлом сезоне отыграл 24 матча за главную команду в РПЛ, отдал голевую передачу в финале Кубка и был признан болельщиками лучшим молодым игроком. Антон Зиньковский перешел в "Спартак" из "Крыльев Советов" летом 2022 года. Антон – лучший ассистент РПЛ сезона 2021/2022. За 32 матча он забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач. В этом сезоне за 4 тура Зиньковский лишь однажды вышел в стартовом составе "Спартака" (в первом туре против "Ахмата"), Михаил Игнатов – ни одного раза.
Игнатов: не скажу, что Зиньковский – мой прямой конкурент
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов рассказал о конкуренции с Антоном Зиньковским за место в основе.
Фото: Чемпионат.com