"У нас уехали все, у них — никто. С этим глупо спорить, но даже в том составе, который у нас есть, я не вижу никаких предпосылок, чтобы мы заранее до матча проигрывали игру. Такого нет и не будет", - цитирует Сафонова "Чемпионат".
"Краснодар" вышел на 6-е место в начавшемся розыгрыше чемпионата России после 5-ти туров. Днем ранее подопечные Александра Сторожука поделили очки с московским "Динамо" - команды ограничились безголевой ничьей (0:0). 21 августа "быки" на своем поле примут "Оренбург", матч начнется в 20:00 по столичному времени.
Сафонов оценил конкуренцию "Краснодара" с "Зенитом"
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов высказался о конкуренции с "Зенитом".
Фото: РФС