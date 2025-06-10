"29 лет — это самый настоящий футбольный возраст. Я думал, ему больше, где-то 32. В Европе 35-летних покупают, в 40 лет еще играют и рекорды бьют. Суперский возраст вообще", - приводит слова Комличенко "Евро-Футбол".
Сегодня, 10 июня, московский "Локомотив" объявил о переходе Николая Комличенко из "Ростова", предполагаемая сумма трансфера - 2,8 миллионов евро, форвард заключил контракт до лета 2028 года. В минувшем сезоне нападающий провел за южан во всех турнирах 37 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 3,5 миллионов евро.
По итогам сезона-2024/2025 московский "Локомотив" занял шестое место в турнирной таблице российского чемпионата, "Ростов" расположился на 8 строчке, однако южанам удалось дойти до Суперфинала Кубка страны.
Мостовой - о переходе Комличенко в "Локомотив": 29 лет — это самый настоящий футбольный возраст
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе Николая Комличенко в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"