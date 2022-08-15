Напомним, накануне эквадорец после матча со "Спартаком" рассказал, что у него были конкретные предложения от ЦСКА и "Зенита", но его не отпустили.
По информации источника, "Зенит" был готов выкупить 37-летнего игрока и заключить с ним контракт по семе "1+1". На возвращении эквадорца в настаивал главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
Сообщается, что переход Нобоа заблокировал владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
Напомним, полузащитник Кристиан Нобоа выступал за "Зенит" с 2017 по 2019 год. В общей сложности эквадорец за петербургский клуб провел 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.
В текущем сезоне в "Сочи" Кристиан сыграл в 5 матчах, на его счету 3 забитых мяча и 1 голевая передача. Контракт Нобоа с сочинцами рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Metaratings
Стало известно, кто заблокировал возвращение Нобоа в "Зенит"
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа мог вернуться в "Зенит".
Фото: ФК "Сочи"