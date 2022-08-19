- Уход из "Краснодара" после 12 лет - боль? Я переживал. Хотелось закончить там карьеру. Почему не закончил? Клуб начал двигаться в другом векторе. А я чувствовал в себе силы играть, нахожусь в нормальной форме. Никакого недопонимания нет. В команде три защитника на контрактах: Сорокин (два с половиной года), Кайо (где-то так же), Алонсо (да, он уехал, но, скорее всего, зимой вернется - контракт до 2025-го). А оставлять меня в 34 года - ради чего? Есть еще куча молодых: Литвинов, Бородин - хорошее поколение. "Краснодар" поступил правильно, - передает слова Мартыновича Sport24.
34-летний белорусский центральный защитник Александр Мартынович, которому 26 августа исполнится 35 лет, выступал за "Краснодар" с июля 2010 года по июнь 2022 года за вычетом годовой аренды в екатеринбургский "Урал" в сезоне-2015/2016. Всего футболист провел в составе "быков" 269 игр, забил 6 голов и выполнил 7 результативных передач.По завершении предыдущего сезона защитник покинул черно-зеленых в связи с истечением срока действия контракта. Летом 2022 года Мартынович на правах свободного агента подписал соглашение с выступающим в Первой лиге казанским "Рубином", за который провел 5 матчей и отметился одной результативной передачей.
Мартынович: хотел закончить в "Краснодаре", но оставлять меня в 34 года - для чего? Клуб поступил правильно
Центральный защитник "Рубина" Александр Мартынович прокомментировал свой уход из "Краснодара" по завершении предыдущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"