- Я об этом еще давно говорил. Как в стране со 150 миллионами жителей можно не иметь 18-20 клубов в премьер-лиге?
Я всегда был за расширение, при котором будет нормальное количество команд. Возьмите Италию, которая в разы меньше нашей страны, но у них 20 команд в Серии А, - цитирует эксперта "СЭ".
В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов. После 14 туров лидирует "Зенит", имеющий в активе 31 очко. Столько же у московского "Динамо", занимающего второе место. Тройку лидеров замыкает "Спартак" с 29 очками.