Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поддержал инициативу увеличить количество участников РПЛ до 20 клубов.

- Я об этом еще давно говорил. Как в стране со 150 миллионами жителей можно не иметь 18-20 клубов в премьер-лиге?