– Дзюба сейчас лучший нападающий России? Наверное, нет. Мне по игре нравятся нападающие другого плана. Более техничные. Как Федя Смолов. У Дзюбы есть талант, определенные преимущества. Не было скорости, но он играл на других качествах. И они остались. Они долго были востребованы у Артема в «Зените», поэтому с ним переподписывали контракт. Сейчас там решили играть по-другому. Только по этой причине Дзюбу не продлили. Может, по условиям не договорились. А так возьмите его статистику: довольно неплохая, – передаёт слова Мартыновича Sport24.
33-летний экс-нападающий "Зенита" подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в котором уже играет его бывший одноклубник Ярослав Ракицкий. Артём Дзюба по окончании сезона-2021/22 покинул "Зенит" в связи с истечением срока контракта и в межсезонье поддерживал форму и тренировался в составе казанского "Рубина". Александр Мартынович перешёл в "Рубин" из "Краснодара" летом 2022 года. Белорусский футболист выступал за "Краснодар" на протяжении 12 лет (2010-2022 гг), был капитаном команды и провел за неё более 250 игр. За "Рубин" пока провёл пять матчей в рамках Первой лиги. После пяти туров казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице.
Мартынович: мне нравятся более техничные нападающие, чем Дзюба
Защитник "Рубина" Александр Мартынович поделился впечатлениями об игре нападающего "Адана Демирспор" Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"