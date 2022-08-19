"Мне уже рассказали, что у "Зенита" есть принципиальные соперники, противостояние с которыми можно назвать словом "классико": ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Локомотив". При этом есть множество других клубов, которые способны доставить много неприятностей и неудобств. Легких соперников у "Зенита" в России точно нет", - цитирует Мантуана Bobsoccer.
Напомним, Густаво Мантуан перебрался в "Зенит" в летнее межсезонье на правах аренды из "Коринтианса". Он, как голкипер Иван Куарезма, стал частью сделки по обратной аренде форварда сине-бело-голубых Юри Алберто.
"Зенит" в минувшие выходные на своем поле переиграл ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ. Густаво Мантуан появился на поле на 76-й минуте при счете 1:1. Этот матч стал дебютным для полузащитника за петербуржцев. Менее чем через 10 минут бразилец пробил точно в нижний угол ворот ударом из-за штрафной и принес сине-бело-голубым победу.
Новичок "Зенита" Мантуан назвал четырех самых принципиальных соперников петербуржцев
Полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан рассказал о самых принципиальных соперниках сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"