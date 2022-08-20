"Что сказал Умярову после игры? У него спросите. Или он в телеграм выложит. Футбол — маленький мир. Здесь все всё знают. Жизнь — такая штука: где-то прибывает, где-то убывает. Скромнее надо быть. В чем нескромность? В высказываниях. Против него играют такие же футболисты, как и он. Нужно быть более уважительным", - цитирует Паршивлюка Sport24.
"Динамо" на своем поле переиграло "Спартак" в 6-м туре РПЛ (1:0). Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Константин Тюкавин, который воспользовался ошибкой Наиля Умярова при исполнении передачи.
Это поражение стало для "Спартака" первым в нынешнем розыгрыше РПЛ. Красно-белые пока остаются лидером в турнирной таблице, но по ходу этого тура их могут обойти "Зенит" и "Ростов".
Паршивлюк: что сказал Умярову после игры? У него спросите. Или он в телеграм выложит. Скромнее надо быть
Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал результативную ошибку Наиля Умярова, которая принесла бело-голубым победу (1:0).
Фото: ФК "Динамо"