- Чувствую себя прекрасно после победы над "Спартаком". Как мне Роберто Фернандес? Это просто топовый игрок! - передает слова Гагнидзе "Чемпионат".
Матч 6 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился со счетом 1:0 в пользу бело-голубых. На 27 минуте встречи победу хозяевам поля принес точный удар нападающего Константина Тюкавина, который воспользовался ошибкой полузащитника гостей Наиля Умярова. 22-летний центральный нападающий Роберто Фернандес забил в ворота "Спартака" гол после подачи углового, который был отменен из-за положения "вне игры" у Николы Моро. В 4 матчах РПЛ на счету новичка бело-голубых 1 забитый мяч в игре 4 тура с "Крыльями Советов" (2:0).
"Просто топовый игрок!" Гагнидзе высказался о новичке "Динамо" Фернандесе
Полузащитник "Динамо" Лука Гагнидзе дал комментарий после домашней победы бело-голубых над "Спартаком" (1:0) в рамках 6 тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"