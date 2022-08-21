"В теории, он бы мог воспользоваться правилом ФИФА и уехать. Он единственный в команде, кто не написал бумагу о том, что не будет им пользоваться. Но он и не собирается использовать эту опцию. У нас есть четкие договоренности. Если это будет выгодно клубу — будет продажа. Но моя позиция — Камано нужно остаться. Мы хотим его сохранить. Мы делали предложение Камано о продлении контракта, пока не сошлись", - цитирует Цорна "СЭ".
Франсуа Камано выступает за "Локомотив" с августа 2020 года. С того момента гвинеец провел за "железнодорожников" 60 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. В нынешнем сезоне в активе француза шесть выходов на поле, в которых он отметился одним забитым голом. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.
После 6 матчей "Локомотив" набрал 6 очков и занимает 11-е место в РПЛ. В последнем туре "железнодорожники" одержали первую победу в текущем сезоне, разгромив "Химки" (3:0).
Цорн: Камано — единственный в команде, кто не подписал бумагу о том, что не будет пользоваться правилом ФИФА
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о переговорах по новому контракту для Франсуа Камано.
Фото: ФК "Локомотив"