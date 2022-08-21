"Об отъезде Шапи я узнал от руководства клуба. У него все было индивидуально. Как тренер я на него рассчитывал, как и на любого другого игрока", - цитирует тренера Metaratings.
Сулейманов провел минувший сезон в турецком "Гиресунспоре", после чего этим летом вернулся в "Краснодар". В составе южан 22-летний хавбек провел 4 матча в начавшемся розыгрыше Российской Премьер-лиги, но не отметился результативными действиями. 17 августа стало известно, что футболист на правах аренды проведет нынешний сезон в "Хапоэле" из чемпионата Израиля.
"Я на него рассчитывал". Сторожук рассказал, как узнал об уходе Шапи в "Хапоэль"
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук рассказал, от кого он узнал об аренде полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова в израильский "Хапоэль".
Фото: ФК "Краснодар"