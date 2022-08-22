По информации источника, клубы полностью договорились о трансфере футболиста. Сообщается, что Степанов уже вылетел в расположение сочинцев.
Защитник Данил Степанов выступает за "Арсенал" с 2021 года. В общей сложности за туляков 22-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Контракт Степанова с "Арсеналом" рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.
"Сочи" в таблице РПЛ занимает 7-е место, набрав в 6 матчах 10 очков.
Источник: Чемпионат
СМИ: защитник тульского "Арсенала" Степанов перейдет в "Сочи"
Защитник тульского "Арсенала" Данил Степанов продолжит карьеру в "Сочи".
Фото: РПЛ