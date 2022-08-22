- Конечно, я знал о существовании России еще до приезда. РПЛ - большая и сильная лига. Но до переезда в Россию я знал только то, что у вас есть зима и снег. Только это. Теперь понимаю, что зимой тут очень холодно. Любимые русские блюда? Борщ! Но я еще не всё попробовал. Водка? Мне не нравится, я не пью алкоголь. Я в России только ради футбола, ведь это моя работа, - передает слова Гбане "РБ Спорт".
21-летний опорный полузащитник из Кот-д'Ивуара Роман Мори Гбане перешел в подмосковные "Химки" в июле 2022 года на правах аренды до конца сезона из хорватского клуба "Биело-Брдо". Хавбек принял участие во всех 6 матчах красно-черных в нынешнем сезоне, во всех случаях выходя в стартовом составе. По итогам 6 туров Российской премьер-лиги "Химки" набрали 7 очков и занимают девятую строчку турнирной таблицы, при этом в двух последних матчах после смены главного тренера с Сергея Юрана на Николая Писарева команда потерпела два поражения. В рамках 7 тура РПЛ химчане сыграют на выезде против "Сочи" 26 августа.
Гбане оценил силу РПЛ и рассказал об отношении к борщу и водке
Ивуарийский полузащитник "Химок" Роман Мори Гбане поделился первыми впечатлениями о жизни в России.
Фото: ФК "Химки"