Напомним, Геркус был президентом "Локомотива" с 2016 по 2018 год. Во время его работы "железнодорожники" завоевали чемпионский титул в РПЛ и стали победителями Кубка России.
"Стратегия развития "Локомотива" подвергалась постоянной и необоснованной критике. Наши успехи обесценивались. Под конец моей работы председатель совета директоров Анатолий Мещеряков перешёл к постановке откровенно невыполнимых задач. Требовал даже победы в еврокубках", - цитирует Геркуса "РИА Новости Спорт".
Меньше недели назад Геркус стал новым президентом принципиального соперника "Локомотива" - московского "Торпедо". После 6 туров его новый клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре московский клуб на выезде уступил "Зениту" (0:2).
Геркус: наши успехи в "Локомотиве" обесценивались. Под конец моей работы Мещеряков требовал победы в еврокубках
Президент "Торпедо" Илья Геркус рассказал о проблемах, которые у него возникли во времена работы в "Локомотиве".
Фото: ТАСС