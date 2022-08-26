По данным источника, футболист в понедельник подпишет контракт с "Динамо".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Динамо" нацелено на приобретение 24-летнего футболиста. Сообщалось, что "Рубин" намерен выручить от сделки в районе 2-3 млн евро.
Самошников выступает в составе казанского коллектива на протяжении последних двух лет. В нынешнем сезоне защитник вышел на поле в шести матчах Первой лиги и не отметился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Динамо" в понедельник подпишет контракт с Самошниковым
Защитник "Рубина" Илья Самошников в ближайшее время может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Рубин"