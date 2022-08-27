По сведениям источника, Черышев вел переговоры с несколькими клубами РПЛ, но не сумел договориться ни с одним из них, поскольку его не устраивали предложенные условия или задачи команд на сезон. Кроме того, сообщается, что сейчас у Черышева есть вариант с продолжением карьеры в Турции или в команде "Санта Колома" из Андорры, которую возглавляет его отец Дмитрий Черышев.
Напомним, контракт Дениса Черышева с "Валенсией" истек по окончании сезона. Россиянин выступал за "летучих мышей" с 2018 года. До этого он также играл в Испании за "Вильярреал", "Севилью" и мадридский "Реал".
В минувшем сезоне в активе Черышева 17 матчей в испанской Ла Лиге, в которых он отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 2,5 млн евро. В декабре этого года Черышеву исполняется 32 года.
Источник: Metaratings
Источник: Черышев не сумел договориться ни с одним российским клубом. Он может продолжить карьеру в Турции или Андорре
Бывший игрок "Валенсии" Денис Черышев все еще не может найти себе новый клуб.
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