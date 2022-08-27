"Что не получилось у "Факела" сегодня? Без комментариев. Почему? Много наговорю лишнего не про "Факел", а про другой момент. Какой момент? Судейство? Вы игру смотрели, значит должны были видеть", - цитирует Божина "Чемпионат".
"Факел" на своем поле разгромно проиграл "Спартаку" (1:4) в 7-м туре РПЛ. При этом воронежцы лидировали в счете после первого тайма, но во втором пропустили четыре мяча, два из которых в компенсированное время. Единственный мяч хозяев в этой встрече забил Аслан Дашаев.
После этого поражения "Факел" занимает 14-е место с 4-мя набранными очками. Воронежская команда на 3 очка опережает "Торпедо" и "Урал", идущие последними в турнирной таблице, но обе команды могут догнать соперника в случае побед в 7-м туре.
"Вы игру смотрели, значит должны были видеть". Защитник "Факела" Божин недоволен судейством матча со "Спартаком"
Защитник "Факела" Сергей Божин высказал недовольство судейскими решениями матча со "Спартаком" (1:4).
Фото: ФК "Факел"