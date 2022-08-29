По данным источника, переход Кейта Бальде в "Спартак" не обязательно означает, что Шамар Николсон покинет клуб. Сообщается, что Абаскаль пока не принял окончательное решение о будущем ямайца. Не исключено, что ключевым может стать матч Кубка России против "Крыльев", который пройдет во вторник, 30 августа.
Шамар Николсон выступает за "Спартак" с января этого года, когда перебрался из бельгийского "Шарлеруа". По данным Transfermarkt, красно-белые заплатили за ямайца около 8 млн евро. С того момента он сыграл 21 матч за клуб, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Николсон провел пять матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в 7,5 млн евро.
Источник: "СЭ"
СМИ: Абаскаль не определился с будущим Николсона. Трансферная компания "Спартака" пока приостановлена
Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль еще не решил судьбы форварда красно-белых Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"